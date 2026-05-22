文苑樓奪命火警｜大廈搭棚維修近兩年 起火單位疑為劏房 男住客逐戶拍門叫人逃生

佐敦渡船街文苑樓周四（21日）晚上發生火警，造成1死4傷。涉事大廈正進行大維修，外牆搭有棚架及棚網，事發時多名住客慌忙沿樓梯逃生，期間有人逐家逐戶拍門提醒街坊離開。有街坊指，起火的為13樓一個單位，疑為一個「一劏九」的劏房

居於11樓的強哥表示，事發時首先聞到燶味，但未有聽到火警鐘聲響起，於是立即逐層拍打其他住戶大門通知逃生，其家人則手持毛巾先行沿樓梯逃至地下。他稱，當時有住戶正餵嬰兒吃糊仔，情況混亂。他透露，自己沒有嘗試使用消防喉，因消防喉位於升降機口附近，而他則一路沿樓梯逃生。他形容當時樓梯煙霧不算太濃，但直到逃到樓下後，仍然聽不到警鐘聲。

有其他住客稱聽到警鐘響起，強哥指「係咪第一時間要有警鐘呢，而唔係過咗3至4分鐘先有呢？」強哥指，大廈維修工程已進行約一年半至兩年，其間棚網曾於宏福苑火警後拆除，其後約3個月前重新安裝。

另外，居於16樓的李先生表示，事發時並非第一時間得悉火警，當時正準備休息，其孫女突然聞到燶味並通知家人。他其後查看情況時，聽到警鐘響起，打開單位大門後發現走廊已有煙霧，於是立即通知家人沿樓梯逃生。

李先生指出，起火單位位於13樓，大廈設有兩條後樓梯，而他選擇逃生的一邊煙霧不算太大，因此整體逃生過程尚算順利，現場情況亦不算混亂。他認為火警時沿樓梯離開會較為安全。

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他又提到，大廈維修工程於去年2月展開，其間於11月至12月一度停工，至今年3至4月重新搭建棚架及安裝新網，目前工程已完成約七至八成，接近完工。