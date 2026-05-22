Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文苑樓奪命火警｜大廈搭棚維修近兩年 起火單位疑為劏房 男住客逐戶拍門叫人逃生

突發
更新時間：01:35 2026-05-22 HKT
發佈時間：01:35 2026-05-22 HKT

佐敦渡船街文苑樓周四（21日）晚上發生火警，造成1死4傷。涉事大廈正進行大維修，外牆搭有棚架及棚網，事發時多名住客慌忙沿樓梯逃生，期間有人逐家逐戶拍門提醒街坊離開。有街坊指，起火的為13樓一個單位，疑為一個「一劏九」的劏房 

居於11樓的強哥表示，事發時首先聞到燶味，但未有聽到火警鐘聲響起，於是立即逐層拍打其他住戶大門通知逃生，其家人則手持毛巾先行沿樓梯逃至地下。他稱，當時有住戶正餵嬰兒吃糊仔，情況混亂。他透露，自己沒有嘗試使用消防喉，因消防喉位於升降機口附近，而他則一路沿樓梯逃生。他形容當時樓梯煙霧不算太濃，但直到逃到樓下後，仍然聽不到警鐘聲。

有其他住客稱聽到警鐘響起，強哥指「係咪第一時間要有警鐘呢，而唔係過咗3至4分鐘先有呢？」強哥指，大廈維修工程已進行約一年半至兩年，其間棚網曾於宏福苑火警後拆除，其後約3個月前重新安裝。

另外，居於16樓的李先生表示，事發時並非第一時間得悉火警，當時正準備休息，其孫女突然聞到燶味並通知家人。他其後查看情況時，聽到警鐘響起，打開單位大門後發現走廊已有煙霧，於是立即通知家人沿樓梯逃生。

李先生指出，起火單位位於13樓，大廈設有兩條後樓梯，而他選擇逃生的一邊煙霧不算太大，因此整體逃生過程尚算順利，現場情況亦不算混亂。他認為火警時沿樓梯離開會較為安全。

相關新聞：多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 200住客疏散 大廈外牆搭有棚架

他又提到，大廈維修工程於去年2月展開，其間於11月至12月一度停工，至今年3至4月重新搭建棚架及安裝新網，目前工程已完成約七至八成，接近完工。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
7小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
5小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
13小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
9小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
7小時前
多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 200住客疏散 大廈外牆搭有棚架
突發
2小時前
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
沙田瀝源邨潮式粉麵老店結業！1原因無奈易手 熟客嘆老闆對出品有要求：呢類店越來越少
飲食
10小時前
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 全線分店5至6月供應
連鎖酒樓阿拉斯加蟹6人餐半價！ 人均$133起歎4斤蟹/乳鴿/小菜/燉湯 指定分店5至6月供應
飲食
8小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
12小時前
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
00:11
有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕
突發
7小時前