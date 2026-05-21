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多相｜佐敦文苑樓單位起火釀1死4傷 300住客疏散 大廈外牆搭有棚架

突發
更新時間：23:31 2026-05-21 HKT
發佈時間：23:31 2026-05-21 HKT

佐敦發生致命火警。今日（21日）晚上10時許，警方接獲多人報案，指渡船街文苑樓一高層單位起火，冒出陣陣濃煙，約300名居民疏散到安全位置。

消防接報後趕至，出動一條喉及一隊煙帽隊，又架起雲梯射水灌救。其中有人向警方求助，指自己被困單位內，需要協助離開。消防在現場進行搜索，隨後在單位內發現一具71歲男性焦屍。另外，有2男2女不適，4人被送往廣華醫院治理。

《星島頭條》現場所見，涉事大廈正進行維修工程，外牆搭建棚架及棚網，火警後棚架及棚網有被熏黑痕跡，惟沒有完全被燒毀。

 

火警發生期間，不少市民圍觀，其中一名男子情緒激動大叫，要求消防盡快救火。

警方表示，昨晚10時49分接獲多人報案，指文蔚街1至7號文苑樓一單位懷疑發生火警。消防接報到場將火救熄，其後在單位一房間內發現71歲朱姓男住戶倒臥地上，當場證實死亡，其死因有待驗屍後確定。

事件中另有4人吸入濃煙不適，包括69歲周姓女子、74歲許姓男子，以及一名43歲非華裔男子和一名78歲非華裔女子。4名傷者均清醒送往廣華醫院治理。

案件中約300名居民由消防及警方協助，或自行疏散到安全位置。據悉，4名傷者分別居於不同單位。

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