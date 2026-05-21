荷蘭抵港淨水系統藏2100萬元K仔 兩無業男女被捕

海關偵破一宗販毒案，檢獲55公斤氯胺酮，市值約2100萬元，行動中拘捕一對無業男女。海關指今次檢獲的氯胺酮數量非常多，不排除販毒集團企圖將該批氯胺酮作分銷用途。

海關表示，上周三（13日）機場科人員在香港國際機場空運貨站，根據風險管理原則，揀選及查驗一個由荷蘭抵港、報稱載有淨水系統的空運貨物，該貨物涉及兩套淨水系統，經檢查後，人員發現X光影像有可疑，懷疑藏有違禁品，其後於兩套淨水系統內發現55公斤懷疑氯胺酮，案件隨即交由海關毒品調查科接手作出深入調查。

至昨日（20日），人員分別在葵涌及元朗採取一連串監控遞送行動，先後以涉嫌販運危險藥物拘捕一名收取貨物的35歲本地男子及一名涉案42歲本地女子，同樣報稱無業。行動中，海關在被捕男子身上發現一粒依托咪酯煙彈，又在被捕女子住所內檢獲4克懷疑大麻花、0.5克懷疑可卡因及一支毒品吸食工具。

海關指今次檢獲的氯胺酮數量非常多，不排除販毒集團企圖將該批氯胺酮作分銷用途，相信今次行動已成功搗截一批毒品流入市面。

