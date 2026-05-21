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有片｜私家車逆線衝斑馬線 女傭兩幼童險被撞 46歲司機涉危駕被捕

突發
更新時間：18:59 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:59 2026-05-21 HKT

網上今日（21日）流傳一段車Cam片段，片中見到一名女傭帶同兩名身穿校服的幼童橫過斑馬線，其間一輛白色私家車未有停車，竟直衝而過，幸女傭非常機警，立即捉實學童，阻止慘劇發生。片段引來網民熱烈討論，不少人認為女傭眼明手快及盡責，又直斥私家車司機的駕駛態度魯莽。警方經調查後，拘捕一名46歲男司機，並已落案控以一項「危險駕駛」罪。

片段右下方見到事發日期為昨日（20日）早上7時56分，當時片主駕駛車輛駛至葵涌國瑞路一處斑馬線，其間一名女傭帶同兩名幼童過馬路，正當3人行至路中央時，突然有一輛白色私家車逆線駛至，完全沒有減速或停下的意圖，幸女傭眼明手快，立即捉實兩名幼童，待私家車駛離後，才慢慢帶兩幼童過馬路。

片段在多個社交平台群組瘋傳，不少網民認為女傭眼明手快及盡責，又直斥私家車司機的駕駛態度魯莽，「逆線仲衝斑馬線，真係沙膽，好彩呢位姐姐警覺性夠高」、「一定要停牌」、「姐姐警覺性高」、「唔好再揸車害人」、「姐姐抵讚」。

警方表示，新界南總區交通部人員留意到於今日上載到網上的一段短片，片段顯示一輛私家車於昨日上午，在葵涌國瑞路逆線駛過斑馬線過路處，對正在橫過斑馬線的一名女子及兩名幼童構成嚴重威脅，事件中幸未有任何人受傷。人員經深入調查後，於今日上午拘捕一名46歲本地男司機，並落案控以一項「危險駕駛」罪，將於5月29日在沙田裁判法院提堂。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁三年、罰款二萬五千元、以及停牌最少六個月，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。
 

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