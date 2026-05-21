消防巡1500幢舊樓 檢控75幢大廈消防裝置擁有人 發逾2500張消除火警危險通知書

消防處今年初巡查1,500幢有消防栓喉轆系統或者火警警報系統的舊樓，包括正進行大維修的樓宇，發現53幢大廈的火警鐘有不同程度的損壞，發出逾2500張「消除火警危險通知書」及1200張傳票，並檢控違規的75座大廈消防裝置擁有人。消防處認為行動達到預期效果，將延長行動兩年，料再巡查5000幢優先巡查有棚網及準備做大維修的樓宇。

行動於1月中展開，為期兩個月，消防巡查1,500幢舊樓，發現逾96%的火警鐘正常運作，屬可接受水平，但有53幢樓的火警鐘有不同程度的損壞，包括控制板訊號、保險絲老化及電力系統等問題，同時亦發現部分樓宇的消防裝置欠缺年檢，遂檢控75座大廈的消防裝置擁有人，當中涉及 1,200張傳票，亦發出超過2500張「消除火警危險通知書」，遵辦率超過九成。

署理高級消防區長羅建新指今次行動發出的「消除火警危險通知書」，其遵辦限期較一般損壞消防裝置的限期為短，目的是希望風險較高的大廈業主可以積極跟進，盡快令系統恢復運作，保障樓宇消防安全。

消防處續稱今次行動成效顯著，4月起將行動延續2年，目標再巡查5000幢優先巡查有棚網及準備做大維修的樓宇，除會檢查火警鐘及消防栓喉轆系統外，更會了解消防水缸的水存量是否足夠等。若樓宇正進行維修，則會檢視有否通知居民系統失效。處方在行動中亦會向居民介紹消防喉轆正確使用方法。