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祥華邨傷人案｜六旬婦疑前夫有婚外情 借送湯水予媳婦 擸刀捅前夫腹部

突發
更新時間：17:06 2026-05-21 HKT
發佈時間：17:06 2026-05-21 HKT

 

粉嶺祥華邨發生傷人案，一名六旬男子被前妻用生果刀襲擊，導致腹部受傷流血，警方經調查後拘捕涉案的62歲女子。消息指，女事主懷疑前夫有婚外情，一直存有芥蒂，昨日托前夫拿湯水予懷孕的媳婦時，突然取出生果刀刺向前夫腹部。

相關新聞 : 上水祥華邨六旬婦涉刀傷前夫 67歲男子腹部受傷送院

據了解，案發位置位於粉嶺新運路一條近祥華巴士總站的行人天橋樓梯位。二人是前夫妻關係，他們於1996年結婚，惟女事主懷疑丈夫有外遇，遂在去年底離婚。女事主隨長子居於祥華邨，而男事主則與幼子及媳婦居於天水圍嘉湖山莊。

女事主得悉幼子的妻子懷孕，不時會煲湯水給她保健強身，並交由前夫收取。至昨日（20日）近傍晚6時，男事主一如以往找前妻拿取湯水，當他們碰面後，前妻突然取出一把生果刀施襲。警方經調查後，女事主承認因懷疑前夫有婚外情而犯案。

 

 

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