有片｜天后現縱火狂徒 連環燒維園等6處垃圾桶 13歲俄籍男童落網

天后出現縱火狂徒，一名13歲俄籍男童用打火機點燃放在商場走廊或路邊的垃圾，幸有保安員及時發現，將他截獲並用滅火筒撲熄火種，才沒有釀成嚴重火災。警方經調查後，相信男童與天后及維園6處地方的縱火案有關，正調查其犯案動機。

社交平台Threads今日（21日）流傳的一段影片，是由兩段天眼片段剪輯而成。片中所見，一名身穿藍色短袖衫的男童在本周二（19日）晚上11時03分在街頭徘徊，四處張望，其後走到放在馬路旁的大型綠色垃圾桶邊，用打火機點燃垃圾桶內的垃圾。垃圾在數秒內冒出火光，惟男童未有即時離開，反而圍繞垃圾桶一圍觀察，以確認垃圾桶起火後，始施然離去。一名清潔工人剛巧經過，見到垃圾桶起火後立即通知保安，並以滅火筒撲救。

第二條天眼片見到，男童走入室內位置，同樣以打火機點燃一個放在店舖外的垃圾桶，待垃圾位出現火光後才逃離現場。數分鐘後，一名保安員趕止並拉開垃圾桶，之後用滅火筒撲救，阻止火勢蔓延入店內。

有關帖文旋即引來網民熱烈討論，批評男童的行為離譜，認為一定要重判，「社會的敗類」、「放火真係太離譜」、「縱火好大鑊」、「分分鐘害死人」。其後發帖的網民表示透露，「感謝保安叔叔捉到呢個縱火嘅外籍少年，作為天后街坊非常感激⋯⋯天后街坊大家都係要小心，可能唔係第一次」。

警方表示，事件發生於周二晚上11時16分，一名62歲姓何的保安員指天后威非路道8號地下一店舖外有物件起火，火種其後被救熄。警員到場調查，並以涉嫌縱火拘捕一名持香港身份證的13歲俄籍男童，並在他身上檢獲一個打火機。男童手指受輕傷，由救護車送往律敦治醫院治理。

警方相信他涉嫌與另外5處的縱火案有關，包括玻璃街一個垃圾桶、威非路道一間酒吧外的雜物及維園3個垃圾桶，正調查其犯案動機，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。