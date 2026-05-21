Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜天后現縱火狂徒 連環燒維園等6處垃圾桶 13歲俄籍男童落網

突發
更新時間：16:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:00 2026-05-21 HKT

天后出現縱火狂徒，一名13歲俄籍男童用打火機點燃放在商場走廊或路邊的垃圾，幸有保安員及時發現，將他截獲並用滅火筒撲熄火種，才沒有釀成嚴重火災。警方經調查後，相信男童與天后及維園6處地方的縱火案有關，正調查其犯案動機。

社交平台Threads今日（21日）流傳的一段影片，是由兩段天眼片段剪輯而成。片中所見，一名身穿藍色短袖衫的男童在本周二（19日）晚上11時03分在街頭徘徊，四處張望，其後走到放在馬路旁的大型綠色垃圾桶邊，用打火機點燃垃圾桶內的垃圾。垃圾在數秒內冒出火光，惟男童未有即時離開，反而圍繞垃圾桶一圍觀察，以確認垃圾桶起火後，始施然離去。一名清潔工人剛巧經過，見到垃圾桶起火後立即通知保安，並以滅火筒撲救。

第二條天眼片見到，男童走入室內位置，同樣以打火機點燃一個放在店舖外的垃圾桶，待垃圾位出現火光後才逃離現場。數分鐘後，一名保安員趕止並拉開垃圾桶，之後用滅火筒撲救，阻止火勢蔓延入店內。

有關帖文旋即引來網民熱烈討論，批評男童的行為離譜，認為一定要重判，「社會的敗類」、「放火真係太離譜」、「縱火好大鑊」、「分分鐘害死人」。其後發帖的網民表示透露，「感謝保安叔叔捉到呢個縱火嘅外籍少年，作為天后街坊非常感激⋯⋯天后街坊大家都係要小心，可能唔係第一次」。

警方表示，事件發生於周二晚上11時16分，一名62歲姓何的保安員指天后威非路道8號地下一店舖外有物件起火，火種其後被救熄。警員到場調查，並以涉嫌縱火拘捕一名持香港身份證的13歲俄籍男童，並在他身上檢獲一個打火機。男童手指受輕傷，由救護車送往律敦治醫院治理。

警方相信他涉嫌與另外5處的縱火案有關，包括玻璃街一個垃圾桶、威非路道一間酒吧外的雜物及維園3個垃圾桶，正調查其犯案動機，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
3小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
6小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
11分鐘前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
11小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
4小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
2026-05-20 16:58 HKT
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
6小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
23小時前