16名警務人員獲「卓越職業服務獎」 包括歷時37年追捕龍蝦灣謀殺案主犯等

九龍金域扶輪社昨日（5月20日）舉行頒獎典禮，向16名警務人員頒發「卓越職業服務獎」，以表揚他們的卓越表現。他們分別英勇追捕疑犯、搜尋高風險失蹤人士、於火警中拯救市民，以及在極端天氣下搜救受困船隻。警務處處長周一鳴和各總區及警區的指揮官出席典禮，與人員分享得獎喜悅。

警務處處長周一鳴（後排右五）和一眾總區及警區指揮官與獲獎人員分享喜悅。

得獎案例包括一宗歷時37年的跨境追捕個案。1989年8月，一名25歲男子在西貢龍蝦灣被四名狂徒殺害。其中三人已分別於1989年及2000年落網，而案中主謀則在行兇後隨即潛逃泰國。人員多年來鍥而不捨，嚴密監控與該名逃犯相關的聯絡人，並與泰國當局展開緊密的情報交流。最終，主謀潛逃37年後，於2026年2月被遞解出境並遣返本港，暫控謀殺罪名。人員事後分享說，無論案件相隔多久，警隊將兇徒繩之於法的決心從未動搖。

警員張欣怡（左二）、警員朱廸勤（左三）、警員周嘉榮（左四）、警長鄭相發（左五）、高級督察盧業威（左六）和總督察鄔凱寧（右五）獲頒2026年「卓越職業服務獎」。

另一宗得獎個案則展現警隊在守護市民時的無私奉獻精神。2026年1月，兩名患有專注力不足及過度活躍症的10歲男童失蹤。當值警長在接報後盡力安撫心急如焚的父親。該名警長在下班後仍未放棄，熱心自發留在附近搜查，最終尋獲兩名男童。得獎人員強調，無論執勤或下班，保護市民、救急扶危一直是警務人員的使命與責任。

得獎人員亦在重大危機中展現出優秀表現。在2025年11月宏福苑五級大火中，得獎警長在居民、持份者與政府部門之間發揮卓越的聯絡及協調作用。他透過透明的溝通與協調策略緩解現場緊張的情況，使各項緊急支援得以有效對接，這不僅有助維持公共秩序，更增強公眾對政府應變能力的信心。

大埔警區代表（左一）、警長陳楚盛（左二）、警員童景𤋮（左三）、警員黃樂（左四）、警員吳國偉（右五）、警長黃志豪（右四）和警長唐永成（右二）獲頒2026年「卓越職業服務獎」。

2025年7月十號颶風信號生效期間，水警同袍接報前往銅鑼灣避風塘處理船隻火警事件。面對強烈陣風及高達三米的驚濤駭浪，人員不顧危險，駕駛船艇駛入擁擠且火光熊熊的現場。在猛烈爆炸及極度高溫的險境下，他們從鄰近船隻救出五名市民，隨後更與陸上消防員緊密協調，將救援裝備直接送到火場的核心區域。

他們的英勇行為，充分體現警隊「忠誠勇毅、心繫社會」的精神。