九龍城冷氣工墮斃｜遺孀認屍哭崩 瞞6歲子未知噩耗 家庭亟需援助

九龍城「御門‧前」於本周二（19日）發生致命慘劇，38歲姓甄冷氣男技工在單位維修冷氣機時，由11樓飛墮2樓平台死亡。今日（21日）早上，死者的十多名親友在工業傷亡權益會派員陪同下，到葵涌殮房辦領認領遺體手續，甄妻傷心欲絕，其後由親友攙扶離開。據悉死者的6歲兒子因年幼，親友暫未告知噩耗，目前兩母子孤苦無依，亟需援助。

事發於周二中午12時16分，甄男在衙前塱道56至66號「御門‧前」11樓一單位維修冷氣機。其間他由單位廁所爬出窗外維修分體式冷氣，徒弟則在客廳負責傳遞工具。據知當時死者穿洞洞膠底涼鞋，並在沒有穿著任何保護措施的情況下懷疑跣腳，失足跌落二樓平台，經送院搶救不治。警方事後通知勞工處到場調查，案件仍在處理中。

工業傷亡權益會早前表示，死者為一名判頭，與太太育有一名6歲兒子，是家中經濟支柱。事後遺孀面對巨大經濟及情緒壓力，亦「好擔心點話畀個仔知」。有親友無奈表示，暫時未將噩耗告知死者的6歲兒子，「之前（甄男）返工都係早出晚歸，有時凌晨2點幾先返到屋企，所以兒子未必見到面，而家都係暫時瞞住」。