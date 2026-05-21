紅雨｜渠務署接7宗水浸個案 「龍吸水」及逾60隊應變隊伍出動

天文台周三（20日）晚上先後發出黃色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告，多區出現水浸情況。渠務署表示，已即時啟動緊急事故控制中心，並派出超過60隊緊急應變隊伍到各區處理水浸事故。

渠務署F acebook專頁「下水水 Drainy」發文指，天文台於晚上9時正及9時45分，分別發出黃色暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告，署方緊急事故控制中心亦於晚上9時45分投入運作。

截至午夜12時，渠務署確認7宗水浸個案，地點包括大頭嶺迴旋處、粉錦公路、粉嶺坪輋、石崗機場路、粉嶺公路、上水古洞，以及上水彩園路寶石湖行人隧道。署方表示，已派遣緊急應變隊伍到場處理，並調配強力排水機械人「龍吸水」，前往粉嶺公路及石崗機場路協助排水。

渠務署表示，已即時啟動緊急事故控制中心，並派出超過60隊緊急應變隊伍到各區處理水浸事故。Facebook「下水水 Drainy」圖片

渠務署表示，已即時啟動緊急事故控制中心，並派出超過60隊緊急應變隊伍到各區處理水浸事故。Facebook「下水水 Drainy」圖片

強力排水機械人「龍吸水」，前往粉嶺公路及石崗機場路協助排水。Facebook「下水水 Drainy」圖片

截至午夜12時，渠務署確認7宗水浸個案。Facebook「下水水 Drainy」圖片

渠務署表示，會繼續與天文台保持緊密聯繫，密切監察天氣變化，並在有需要時增派人手及應變隊伍，及時處理淤塞及水浸情況。署方呼籲市民，如發現排水設施淤塞或出現水浸，可致電24小時渠務熱線2300 1110求助。