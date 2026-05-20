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陳子達：香港續任世界海關組織亞太區副主席 任命將下月正式通過

突發
更新時間：17:32 2026-05-20 HKT
發佈時間：17:32 2026-05-20 HKT

一連三日的第27屆世界海關組織亞太區首腦會議今日（20日）結束，海關關長陳子達表示，今次會議取得豐碩成果，香港獲與會的成員一致支持，續任世界海關組織亞太區副主席至2028年度，展現亞太地區各各成員對香港的信任及肯定，任命將於下月正式通過。

陳子達表示，今次會議是亞太地區年度最高級別會議，匯聚近120位亞太地區的海關首長、高級官員及世界海關組織地區機構代表參與，世界海關組織秘書長Ian Saunders亦應邀出席。在過去兩年，香港海關積極舉辦18個具標誌性的活動，促進知識共享及合作，亦增強亞太區成員之間凝聚力，展現各方推動區域發展的決心。

海關關長陳子達表示，香港續任世界海關組織亞太區副主席至2028年度。何健勇攝
海關關長陳子達表示，香港續任世界海關組織亞太區副主席至2028年度。何健勇攝

陳子達續稱，香港海關會更積極發揮推廣者及促成者的角色，致力提升香港在世界海關組織的話語權，講好香港故事，維護多邊主義，推進國際合作，提升地區的執法效能。另外，香港海關會繼續配合特區政府「香港無處不旅遊」的理念，去展示香港的國際形象及多元魅力。

另外，陳子達又指今年4月俗稱入「鬼油」的非法燃油轉注活動較去年同期有明顯增長，在過去數月海關共檢取8輛車，涉及跨境運輸電油來港，另有7輛車涉及市內燃油轉注而被海關檢取。海關呼籲駕駛者，如買賣未完稅燃油或其他應課稅品，需負上刑責。
 

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