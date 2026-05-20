盜竊集團深圳按摩店落手偷港人信用卡狂碌買「小米」再放售套現 警拘9男女 涉18宗案損失$40萬

警方發現有盜竊集團專在深圳按摩店偷取光顧港客的信用卡後，即時交予集團成員在香港狂碌卡買「小米」全新貴價手機，並即日到有連繫的手機舖放售套現獲利，有受害人被狂碌簽賬金額高達5萬港元。由於受害人在內地未必即時收到銀行交易短訊提示，直至返港才知信用卡被盜用狂碌，不排除賊人利用此漏洞有機可乘。警方經深入調查後鎖定有關盜竊集團，並於過去一連三日展開全港性拘捕行動。行動中共拘捕9男女，涉「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「處理贓物」等罪，涉案金額總值約40萬港元。

西九龍總區重案組督察陳君圖講述案情時表示，警方留意到今年第二季開始，全港多區接連發生多宗信用卡盜竊及被盜用進行大額簽帳交易的案件。經過深入調查、情報分析及翻查包括銳眼計劃下的閉路電視，重案組鎖定一個盜竊集團，分別涉及尖沙咀、旺角、九龍城、黃大仙、沙田、荃灣、元朗區，總共18宗案件，失物總值約40萬港元。

警方調查發現，有關團伙分工仔細。集團主腦首先會將盜取得來的信用卡，分派予集團成員，隨即指示他們到各區店舖購買貴價手機，每次簽賬金額高達5萬港元。隨後集團成員會即日將該些全新手機，帶到一間手機舖放售套現，務求在事主發現信用卡被盜之前，得手獲益。

大部分事主在收到信用卡交易短訊通知後，才發現他們的信用卡被盜。而經追查後發現，受害人被盜用信用卡之前，不約而同都曾經光顧過國內深圳的按摩場所，返到香港後才發現銀包內的信用卡不翼而飛。由於部分卡主在深圳收不到銀行即時交易短訊提示，要返港才收到有關交易通知，因此警方不排除犯罪集團利用此漏洞，在內地偷竊信用卡後，利用「空窗期」狂碌卡購物。

於5月18日，西九龍總區刑事部探員在將軍澳區鎖定一名集團主腦及一名成員的行蹤，並發現他們正在使用被盜信用卡進行購物，於是探員即場以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名60歲持雙程證的男子，相信為集團主腦，以及一名22歲本地男子，相信為集團骨幹成員，並在該名男子身上搜出三張被盜的信用卡。警方其後在5月19日及20日，在全港多區拘捕多3名本地男子及2名本地女子，年齡介乎22歲至32歲，相信為集團骨幹成員。

警方分析集團犯案手法後，亦都鎖定一間涉及協助有關集團收取贓物的手機店舖。探員遂在19日突擊搜查一間位於旺角一商場的手機店舖，成功起回以被盜信用卡購買的六部手機，並且以「處理贓物」罪拘捕店舖內兩名男東主，年齡分別49歲及41歲。警方在整個行動中共拘捕9名人士，被捕人士現正被扣留調查，當中有5人將被暫控相關罪名，並在明日及後日於九龍城裁判法院提堂。

警方呼籲市民要妥善保管好個人財物，尤其光顧娛樂場所，需要將自己的銀包及袋放在視線範圍外時候，要保持警覺，並且採取適當保安措施去防止財物被盜。一旦發現信用卡被盜，應該盡快通知發卡銀行報失。同時亦應該設定銀行交易短訊提示，盡早發現異常交易。

警方亦提醒零售業商戶，處理大額信用卡交易時，應該核實簽賬人是否信用卡持有人，必要時要求顧客出示身份證明文件進行核對。如發現顧客形跡可疑，或者使用不同姓名的信用卡進行交易，應該提高警覺並通知警方。

警方同時提醒商戶，當有陌生人轉售來歷不明物品，甚至轉售即日購買的物品，必須加倍小心。根據法例210章《盜竊罪條例》第24條，「處理贓物」罪最高刑罰為監禁14年。