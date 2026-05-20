珍惜生命│大圍美田邨單位傳臭味 揭57歲男住客燒炭亡

今（20日）早上10時20分，大圍美田邨美滿樓一單位，保安員報案指上址傳出臭味，懷疑有人暈倒屋內。救援人員接報到場，發現單位內一名57歲姓田男住客當場死亡，身旁有燒過的炭，相信事主燒炭自殺。

警方沒有檢獲遺書，調查後知悉事主有情緒病紀錄，其死因有待驗屍後確定。

警車與救護車到場。梁國峰攝

消防員接報到場。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service