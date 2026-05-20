珍惜生命｜重慶大廈外籍男情緒激動圖衝馬路自殺 警員持盾制服送院

尖沙咀發生企圖自殺事件。周二（19日）晚上11時許，一名外籍男子於彌敦道重慶大廈對開突然情緒激動，神情異樣。

現場自言自語 企圖衝向車陣

目擊者指，該名男子初時在路邊自言自語，隨後突然意圖衝出馬路，懷疑企圖自殺。由於當時仍有車輛往來，情況一度危急。警方接報後不敢掉以輕心，多名警員手持盾牌趕抵現場戒備。

救護員隨後亦趕到現場協助，警員與救護員最終合力將事主制服，並將其安置在抬床上。事主由救護車送往伊利沙伯醫院進行檢查及治療。

據了解，事主為一名31歲非華裔男子，警方正進一步了解其背景及事發時的精神狀態，初步將案件列作「企圖自殺」處理。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service