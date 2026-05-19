珍惜生命｜啟德青年旅舍男住客燒炭自殺 當場證實死亡
更新時間：20:58 2026-05-19 HKT
發佈時間：20:58 2026-05-19 HKT
發佈時間：20:58 2026-05-19 HKT
今日（19日）下午4時許，警方接獲啟德承豐道青年旅舍「啟航1331」職員報案，指一名39歲姓唐男住客在房間内暈倒。救援人員接報到場，發現男子倒卧房間洗手間内，旁邊有一盤燒過的炭，當場被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
智理財 ‧ 懂消費
2026-05-18 08:00 HKT
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
2026-05-18 21:42 HKT