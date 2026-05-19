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九龍城冷氣工墮斃｜香港空調製冷業職工總會促當局徹查 做好善後工作

突發
更新時間：16:55 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:55 2026-05-19 HKT

九龍城發生奪命工業意外，一名38歲男冷氣技工維修冷氣機期間，意外由11樓跌落2樓平台，送院搶救後不治。港九勞工社團聯會（勞聯）成員會香港空調製冷業職工總會，對是次奪命工業意外表示極度悲痛，並向死者家屬致以最深切慰問，促請當局徹查，做好善後工作。 香港空調製冷業職工總會表示，高空安裝及維修冷氣的安全措施不容忽視。根據現行指引，僱主必須為從事高空工作的僱員提供安全的作業環境、合適的工作平台或安全吊帶。

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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助家屬。曾志恒攝
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另外，天文台於今日中午發出黃雨，根據勞工處指引應盡快停止戶外工作。該會促請勞工處及警方徹底徹查意外成因，釐清僱主有否提供安全裝備、現場有否足夠防墮措施，並盡快公布調查結果。同時要求當局做好善後工作，包括申領賠償及提供心理輔導。

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強表示，根據法例規定，從事安裝或維修冷氣等高空工作，必需要搭蓋棚架及配備安全帶，故懷疑事主沒有綁好安全帶肇事。同時，他表示現場有一個棚架傾側，認為十分罕見及危險，惟不肯定是否與意外有關。

工業傷亡權益會表示，對意外深感難過，職員已趕抵醫院陪伴及協助家屬，將繼續跟進。工權會提醒所有僱主及員工，於進行高空工作時必須使用全身式安全帶和獨立救生繩等合適的個人防護裝備，且特別注意安全。

香港打銅鐵器冷氣工程從業員職工會理事楊莉亦在事發後即時前往廣華醫院了解情況，並向逝者家屬表達工會的深切哀悼與誠摯慰問。工會指高空作業必須全程正確佩戴合規安全帶、安全繩及可靠錨點，嚴禁站立冷氣機外殼、徒手攀爬、無保護外牆移動等玩命行為，強烈要求勞工處、警方全速徹查意外成因，依法追究相關責任，並發出職安警示，堵塞監管漏洞，避免同類悲劇重演。
 

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