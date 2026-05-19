元朗退役巴士收藏地淪「無掩雞籠」 2巴士迷擅闖拍攝 驚動警員到場調查

本港巴士迷屢遭詬病行徑瘋狂，繼有巴士迷在長沙灣道追影Ivy So（蘇雅琳）車身廣告巴士，遭撞倒受傷後，日前下午又有兩名巴士迷潛入元朗一間私人收藏退役巴士的場地拍攝，結果被場主發現，驚動警方到場。兩名巴士迷因不願删除相片，最終被到場警員帶走調查。

據了解，涉案的兩名巴士迷均年約20多歲，警員在他們手機上發現有關相片，相信他們純粹偷影心頭好。與此同時，警員亦在場發現兩名分別中國籍和非華裔的陌生漢，他們與巴士迷並不相識，因他們身上沒有可疑物，最終獲放行。現場消息稱，初步相信二人是廢料回收商。

消息稱，現場佔地數萬呎，擺放逾20部退役巴士，其中包括全球只得一部的樣版車。由於屢次發生巴士迷擅闖偷拍事件，場內已安裝大量閉路電視，惜仍未杜絕有關問題。

連串事件在巴士迷圈子廣傳，有巴士迷討論區版主呼籲：「據了解，近日接連有巴士迷擅闖新界區不同收藏退役巴士的場地，甚至強行闖入、干擾巴士或盜竊零件等。而今日（18日）就有外來擅闖巴士迷於場內被警方當場拘捕，消息指正是加強保安後發現有人闖入。本站呼籲各位巴士迷守法，尊重他人財產，切勿以探險念頭擅闖私人場地甚至盜竊。」

