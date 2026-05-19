九龍城男判頭維修冷氣機墮樓亡 疑無安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣腳 妻及6歲兒頓失所依

九龍城衙前塱道56至66號「御門‧前」發生致命意外，今日（19日）中午12時16分，一名38歲姓殷男冷氣技工在上址一單位維修冷氣機期間，意外由11樓跌落2樓平台，昏迷不醒。救護員接報到場，將事主送往廣華醫院，惜終告不治。

現場消息稱，死者昨日（18日）到上址11樓單位檢查外牆冷氣機槽，今日與徒弟再到現場維修，其間死者在單位廁所爬出窗外企圖維修分體式冷氣，徒弟則在單位內負責傳遞工具。當時死者穿洞洞膠底涼鞋，並在沒有穿著任何保護措施的情況下懷疑跣腳，失足跌落二樓平台，昏迷不醒，保安報警求助，警方已通知勞工處到場調查，案件仍在處理中。

死者為家中經濟支柱 遺孀徬徨「好擔心點話畀個仔知」

工業傷亡權益會表示，對意外深感難過，職員已趕抵醫院陪伴及協助家屬，將繼續跟進。工權會總幹事蕭倩文表示，死者為一名判頭，與太太育有一名6歲兒子，是家中經濟支柱。遺孀指現時面對巨大經濟及情緒壓力，亦「好擔心點話畀個仔知」。蕭倩文指死者當時在10樓或以上樓層進行冷氣零件更換工作，現場不見安全帶，亦沒有搭建棚架，暫時未知其墮樓原因，又提醒所有僱主及員工，於進行高空工作時必須使用全身式安全帶和獨立救生繩等合適的個人防護裝備，且特別注意安全。