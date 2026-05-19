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九龍灣建築署私家車猛撞鐵欄 欄杆重擊8旬女途人 司機涉危駕被捕

突發
更新時間：12:20 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-19 HKT

今（19日）早上11時10分，九龍灣宏照道輔警總部對開發生嚴重交通意外，一部車身有建築署標誌的白色私家車，沿啓祥道往彩虹方向行駛，當駛至宏照道與啓祥道交界，懷疑失控撞向路邊鐵欄，其後鐵欄擊中另一部及正在等待橫過馬路的86歲姓麥老婦，而連接鐵欄上的一個食環署監察器電池亦飛脫至地面起火冒煙。


救援人員接報到場，消防將火救熄，麥婦全身多處受傷，臉部披血昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救。警方經初步調查，私家車姓鄭(49歲)男司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，現正被扣留調查。

據了解，連接在鐵欄上的是食環署監測非法棄置廢物的攝錄系統設施，監察器內的電池被撞至飛脫，跌出馬路中央，不斷燃燒，火花四濺，有目擊者形容如煙花，非常驚嚇。建築署私家車撞欄後車頭撞毀，零件四散地面。

運輸署宣布，因交通意外，啓祥道和宏照道交界的部分行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 駕駛人士請留意在場警務人員指示，並避免前往有關路段。現時上址交通擠塞。

 

 

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