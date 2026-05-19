尖沙咀北京道隧道變身藝術畫廊 懲教更生同行繪出色彩香港

尖沙咀近日多了一處打卡地標，位處北京道附近的行人隧道「華麗轉身」，變成富有香港特色的藝術畫廊。一班參與懲教署「沿途有『理』」延展計劃的受監管青年和更生青年，日前聯同共創明Teen學員及一眾熱心社會人士，在著名藝術家馬興文帶領下，一同為該條行人隧道繪畫主題為「色彩香港」的壁畫，用畫筆為城市注入關愛、共融同正能量。

參與活動的受監管青年和更生青年，更藉着每一筆、每一畫，向社會表達重建生活、回饋社區的決心。其中一位受監管青年阿明（化名）表示：「好開心可以有機會親手為香港出一分力，將原本一條平凡嘅行人隧道變成充滿藝術氣息嘅空間，為香港添上色彩。呢次經歷令我更加珍惜每一個回饋社會嘅機會。」

另一位更生青年阿瑩（化名）則指：「喺更生路上，我好感恩遇到好多有心人幫過我，令我嘅人生重拾色彩。即使而家我嘅監管令已經完成咗，但一知道有呢個活動，我就即刻報名。我希望通過呢次集體創作，能為社區、為走過呢條隧道嘅人，帶嚟正能量同埋屬於香港嗰份人情味。」

是次活動是小龍馬慈善基金舉辦的大型藝術盛事其中一個重點項目。懲教署愛羣義工團亦派出職員義工參與，協助學生一齊完成創作。