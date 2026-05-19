牛頭角車禍│明愛牛頭角牙科診所兩職員同命殞 意外現場放滿致祭鮮花

牛頭角上周三（13日）發生的士撞途人意外，增至兩死。一輛載客的士剷上彩霞道休憩處行人路，直撞兩名女途人，兩人均任職明愛牛頭角牙科診所，其中38歲牙科手術助理被軋斷雙腳，當日送院死亡；而31歲職員則右腳被軋斷，留院5日亦不治。今早（19日）事發現場擺滿市民致祭的鮮花，悼念兩名無辜死者。

此外，位於安德道1號的明愛牛頭角牙科診所，今早未有開門營業，門外掛出「休息」字牌。

70歲姓吳的士男司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪及3項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於周四（21日）上午於觀塘裁判法院提堂。明愛早前表示，對意外深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。意外發生後，明愛團隊及社工已立即前往醫院，全力支援家屬所需協助。

相關報道：牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊