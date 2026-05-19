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九龍新界多區突現電力不穩 消防接逾40宗困𨋢 中電：短暫電壓驟降

突發
更新時間：00:06 2026-05-19 HKT
發佈時間：00:06 2026-05-19 HKT

周一（18日）晚上10時許，九龍及新界多區出現大規模電力驟降情況，不少市民報稱住所及大廈公共設施電力受影響，部分單位燈光「閃一閃」。

晚上約10時43分開始，消防接獲逾40宗被困𨋢報告，消防員其後分別趕赴現場協助被困人士離開。受影響地區包括紅磡、黃大仙、馬鞍山、天水圍、粉嶺、長沙灣、葵涌、油塘、油麻地及觀塘等多區。

記者晚上11時許到黃大仙一帶視察，所見多幢住宅大廈有電力供應。

中電回覆查詢時表示，18日晚上約10時41分，中電連接屯門至沙田的一組40萬伏特供電線路錄得短暫電壓驟降，其間電力供應並沒有中斷。電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電指，工程人員正跟進事件。

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