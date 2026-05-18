牛頭角車禍｜31歲斷右腳女子留醫5日 惜搶救無效不治 增至兩死

牛頭角上周三（5月13日）奪命車禍，振華道一部的士落斜駛至彩霞道直剷行人路，其中一名38歲女子雙腳被軋斷，當日送院搶救後不治；另一31歲女子則右腳被軋斷，於伊利沙伯醫院留醫救治。至周一（5月18日）傳來噩耗。31歲女子最終回天乏術，於周一下午5時半左右被宣告不治，令車禍增至兩人死亡。

70歲的士男司機早前已被暫控4項危險駕駛相關罪名，案件將於下周四（5月21日）上午於觀塘裁判法院提堂。明愛早前表示，兩名死者均於明愛牛頭角牙科診所任職，其中38歲女子為牙科手術助理，31歲女子為職員。明愛對意外深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。意外發生後，明愛團隊及社工已立即前往醫院，全力支援家屬所需協助。

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