香港海關舉辦世界海關組織亞太區首腦會議　促進區域成員間聯繫

香港海關以世界海關組織亞太區副主席的身份，於今日（五月十八日）起一連三日舉辦第27屆世界海關組織亞太區首腦會議。此會議是亞太地區年度最高級別會議，匯聚近120位亞太地區的海關首長、高級官員及世界海關組織地區機構代表參與，世界海關組織秘書長Ian Saunders亦應邀出席。

海關關長陳子達以世界海關組織亞太區副主席身份在會議開幕式上致辭。他指出，本次會議在制定區域政策方向及推動海關合作方面具有重要作用。過去兩年，香港海關作為亞太區副主席，一直秉持協作與合作的核心理念。他期望各成員繼續團結協作，共同促進區域繁榮、可持續發展及保持緊密聯繫。其他演講嘉賓，包括Ian Saunders，亦就世界海關組織的未來發展分享寶貴意見。

此外，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日（五月十七日）出席歡迎酒會並致辭，表示香港特別行政區政府堅定支持推動區域海關合作的舉措，促進更高效和快捷的海關服務以便利貿易。

是次會議圍繞亞太地區多項海關倡議及重點工作展開討論，讓與會代表交流意見並作出決議，以提升貿易便利水平和促進區域成員間的聯繫。

歡迎酒會上，東華三院小學聯校武術代表隊帶來了精彩表演；德望學校管樂團亦於會議首日開幕前獻上演奏。兩場演出不僅展現了中西文化的融合，也呈現出香港年青一代的才華與活力。