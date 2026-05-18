九龍城36歲男子墮樓亡 母親揭發惜太遲
更新時間：20:34 2026-05-18 HKT
發佈時間：20:34 2026-05-18 HKT
發佈時間：20:34 2026-05-18 HKT
九龍城亞皆老街173號，今日（5月18日）下午近2時一名母親報案，表示其36歲姓鄭兒子倒卧停車位，警員趕至現場，惜證實男子當場死亡。經初步調查，相信男子從一天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，男子生前有精神病紀錄，近日受金錢問題困擾。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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