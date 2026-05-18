屯門搶軚｜捱撞男及同黨涉串謀傷人被捕 反黑組追查司機下落

屯門兩名男子與一名私家車司機今早（5月18日）在友愛邨街頭爭執，懷疑與毒品利益有關。司機開車離開時，其中一男冒死抓住軚盤被拖行200米，最後被撞傷倒地，重創意識模糊送院，傷者同黨及司機見事態嚴重隨即逃走。至今日下午警方表示，目前傷者男同黨已經被捕，目前屯門警區反三合會行動組第一隊正跟進案件，追查在逃司機下落。

警方表示，涉案私家車據報沿友愛路往屯門鄉事會路方向行駛，其間兩名男子走向私家車，其中一人持刀。其後，一名29歲姓葉男子企圖搶軚，被私家車拖行約200米後，私家車撞欄，葉男倒地胸口及腳傷，意識模糊，傷者同黨及司機見狀隨即逃去。

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警方及救護接報趕至，發現葉男意識模糊，隨即將他送往屯門醫院救治。其後，警方於涉事私家車內檢獲少量懷疑毒品，並在私家車旁的花槽檢獲一把長約30厘米的牛肉刀。

經初步調查，案件列企圖傷人、串謀傷人、狂亂駕駛及販運危險藥物，交由屯門警區反三合會行動組第一隊跟進。至今日下午約3時，警方於區內拘捕31歲姓陳的傷者男同黨，雙方關係為友人。目前，葉男及陳男分別涉嫌企圖傷人及串謀傷人被捕，現正被扣留調查。