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將軍澳唐俊街獨立屋接連遇竊 警查天眼巡邏拘4內地男 追緝1同黨

突發
更新時間：16:57 2026-05-18 HKT
發佈時間：16:57 2026-05-18 HKT

將軍澳唐俊街近日接連發生獨立屋爆竊案，警方經深入調查及翻查大量閉路電視片段後成功鎖定目標，於昨日（17日）在區內展開行動，拘捕4名涉案內地男子。雖然案中遇竊住戶均無財物損失，但警方高度關注事件，目前正全力追緝一名在逃同黨，案件已交由將軍澳警區重案組跟進。

警方5月9日接報，指將軍澳唐俊街兩間獨立屋懷疑遭爆竊。人員接報到場，經住戶點算，確認沒有財物被盜。將軍澳警區高度關注該宗案件，即時調配軍裝及便裝人員加強區內巡邏，並對案件作全方位調查。人員透過翻查大量閉路電視片段，成功鎖定涉案疑人的容貌特徵。

所有被捕人正被扣查，案件已交由將軍澳警區重案組跟進。資料圖片
所有被捕人正被扣查，案件已交由將軍澳警區重案組跟進。資料圖片

將軍澳警區特遣隊人員昨日（5月17日）在唐俊街一帶巡邏期間，發現數名男子形跡可疑，當中部分人的容貌特徵與上述爆竊案中的涉案疑人吻合，人員隨即聯同將軍澳警區刑事部人員行動，以涉嫌「爆竊」拘捕四名內地男子，年齡介乎28至39歲。

人員經調查後，相信被捕人於昨日在唐俊街另一間獨立屋爆竊。經住戶點算後，確認案件中沒有財物被盜。人員進一步分析閉路電視影像，相信仍有一名涉案男子在逃。所有被捕人正被扣查，案件已交由將軍澳警區重案組跟進。

將軍澳警區呼籲居民，如遇到可疑人士或懷疑罪案發生，請致電6277 4500，向將軍澳警區特遣隊提供資料。如遇危急情況，應立即致電999報警求助。

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