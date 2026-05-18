屯門男子冒死搶軚盤捱撞受傷 車上遺煙彈 司機棄車逃去

屯門發生驚險搶軚盤被拋落車交通意外，今（18日）晨9時24分，一輛私家車在友愛路9號對開撞倒一名男途人，傷者左腳受傷流血，由救護車送院治理，涉事私家車撞花槽停下，司機棄車逃去。

據了解，警方在車上發現逾200個煙彈，懷疑是依託咪酯，路邊有牛肉刀，不排除肇事車輛為毒品快餐車。事發時傷者一度與肇事司機爭執，搶軚盤企圖阻車輛前行，最終被拋落路面受傷，私家車亦失控撞花槽，車頭盡毀。

肇事私家車撞花槽後停下。

網上片段顯示，身穿黑衫短褲的傷者打開司機門搶軚盤，最終被拋落車。另一片段顯示，涉事豐田私家車剷上路邊花槽，車頭損毀，一名男子倒在約3米外地上，救護員正替他急救。

有目擊者稱，事發前涉事私家車停在友愛邨愛德樓對開彎位，兩名男子與車上司機糾纏。私家車開行時，當中一人捉住軚盤，另一人追上，行駛約150米後司機扭右剷上花槽撞欄杆。該名曾經捉軚盤的男子倒地受傷，據報有人持牛肉刀。警方正調查案發原因。