駿步人生︱警務處長周一鳴願景建立「有溫度」 警隊 未來兩月嚴打世界盃外圍賭博

馬會刊物《駿步人生》最新一期訪問警務處處長周一鳴。自去年4月出任處長至今一年有多，周一鳴表示其願景之一，是建立一支「有溫度」的警隊，「要讓市民感覺警隊有溫度，處事可以人性化一點」。談到滅罪執法工作，適逢今年6至7月舉行世界盃賽事，周一鳴強調警方嚴陣以待，打擊非法外圍賭博。

周一鳴在訪問中表示，其願景之一是建立一支有溫度的警隊。他指出，規條及法律是硬指令，無法更改，但警務人員多講一句、多行一步，市民的觀感可能截然不同，「要讓市民感覺警隊有溫度，處事可以人性化一點」。他又以違例泊車為例，指警隊會繼續推動借助科技加快效率，便利市民，「現在（發電子告票）程序加快，雖然市民還是會不開心，但至少有效率多了」。

今年11月，國際刑警全體大會將在香港舉行，是國家第三次承辦有關會議，今年首次移師香港。周一鳴稱，屆時香港將接待來自國際刑警196個成員國的逾千名嘉賓，希望透過此最大型的警政會議，展現香港在「一國兩制」下取得的成功。

回顧逾30年的警務生涯，周一鳴透露在大學攻讀生物科二年級時，已接受同學提議一起投考輔警，結果自己也考上了。不過由於輔警訓練時間與大學球隊練習日程相撞，他只好放棄輔警。直至升上四年級開始思考前程，他重燃當年「那團火」，畢業後毅然投考警務督察。周一鳴稱，30年警務生涯最難忘的崗位，是在旺角警區做CID的日子。

當年他經歷過「八日一循環」的更份。周一鳴笑言那年代旺角警區共有七隊CID，巔峰時這七隊人馬凌晨時分竟然全部留在辦公室工作，「所有人都無得收工，當時真的覺得you will never walk alone」。他又笑稱：「做警察是講回憶的。有一些開心、成功、有滿足感的案件，十幾廿年後，大家（同袍）聚會吃飯，講來講去，還是那幾宗案件。這就已經有好多好多的回憶。」

周一鳴後來轉任情報科，並升至情報科主管。他認為做情報工作，首要口密、懂得「隱身」，「不需要在鎂光燈下工作」；也要當一個稱職的team player，發揮團隊精神，「大家分工做好自己的部份，再整合起來，決定下一步行動」。他又稱：「警隊是一個團隊，不論是巡邏警員還是警務處處長，都是團隊的一員。我們不會把成功歸於一個人，而是屬於整個團隊的。」



2012至2013年，周一鳴獲派駐法國里昂的國際刑警總部秘書處，出任刑事情報主任。他分享經驗，指自己「在國際刑警總部的主要工作之一，正是聯合不同國家及地區，統籌打擊非法外圍賭博」。適逢今年6至7月舉行2026年世界盃，周一鳴直指：「香港警方針對一些大型比賽，例如世界盃等，均會採取行動，打擊非法外圍賭博活動，而且不少由三合會操控，打擊其收入來源是每一年的警務處處長首要行動項目之一，所以這方面的工作繼續是今年的主軸。」同時警方亦會不斷進行教育宣傳，令市民不要參與外圍賭博。

此外，談到警隊吸納「新血」，近年警務處推出不同計劃吸引有志青年投考，包括向精英運動員、職業運動員，甚至學界運動員招手，目前已有逾60名運動員透過計劃加入警隊。至於哪類性格最適合當警察？周一鳴笑說：「大家可能會覺得外向的人應該較適合，文靜的未必勝任，但現實並不是這樣的」，又指：「健康的警隊應該是多元化，有些工作崗位不需要說話太多，譬如爆炸品處理課進行拆彈；有些工作則比較多與人接觸，有些可能需要心思細密，也有些要求比較剛強的性格」，而最重要是「是否真的有志加入警隊？」

至於警務工作以外，原來周一鳴在工餘時間，最愛下廚。他坦言下廚是他的減壓方法，「每星期最開心是上街市」。他指自己從小就想跟媽媽學習烹飪，但不得要領，後來媽媽不方便做飯，他才有機會上場。「最初是跌跌碰碰，煮出來無人食，到終於有人肯食，到現在大家都覺得可以接受」，周一鳴又說目前還會每周跑步三至四天，「不斷跑，人便會放空，出了一身汗，人更加輕鬆」。