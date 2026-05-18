Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔船灣淡水湖男子跑步暈倒 送院不治

突發
更新時間：09:39 2026-05-18 HKT
發佈時間：09:39 2026-05-18 HKT

大埔有人跑步暈倒死亡。今日（18日）早7時10分，一名58歲姓林男子偕家人到在大美督路跑步，其間他跑至近船灣淡水湖水壩時，突然暈倒，妻子見狀報警求助。救護員趕到發現事主昏迷不醒，隨即將他送往大埔那打素醫院，但經搶救後不治。警方正調查事件，死因有待驗屍後確定。

跑步男送院不治。資料圖片
跑步男送院不治。資料圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁
影視圈
2026-05-17 10:00 HKT
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
旺角中心開業20年老店光榮結業！清貨全場$10/件 網民慨歎︰睇住旺中變成咁好唏噓
時尚購物
2026-05-17 10:00 HKT
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
傳《高朋滿座2》接棒《愛回家》 「高B」鍾煌近況曝光曾捲不倫戀？ 揭與鏡仔姊弟關係
影視圈
14小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
3小時前
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
冷氣機停用半年｜32歲男直接開3日後發高燒 證患退伍軍人症肺部感染險死
即時中國
4小時前
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
李家鼎大仔李泳漢被鄰居揭真面目？驚爆「想斬死老竇」 鬧家傭、遊手好閒、屢惹警察上門
影視圈
2小時前
的士撞斃過路男子。梁國峰攝
00:35
東涌六旬男途人捱的士撞 送院不治
突發
3小時前
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
僱主怒斥斷約「公主病」外傭 擔遮晾衫潤手霜搽唔停 好似來港旅行咁｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
商業創科
2026-05-16 18:03 HKT