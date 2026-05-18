大埔船灣淡水湖男子跑步暈倒 送院不治

大埔有人跑步暈倒死亡。今日（18日）早7時10分，一名58歲姓林男子偕家人到在大美督路跑步，其間他跑至近船灣淡水湖水壩時，突然暈倒，妻子見狀報警求助。救護員趕到發現事主昏迷不醒，隨即將他送往大埔那打素醫院，但經搶救後不治。警方正調查事件，死因有待驗屍後確定。

跑步男送院不治。資料圖片