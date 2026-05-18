東涌男子被的士撞死 司機涉危險駕駛引致他人死亡被捕

東涌發生致命車禍。今日（18日）清晨6時23分，警方接獲報案，指一名姓李（87歲）男途人於文東路近映灣園及健東路交界，被一輛的士撞倒後一度被困，並陷入昏迷。救援人員趕至，消防及救護員將傷者救出，急送北大嶼山醫院，但經搶救後不治。

現場消息稱，當時事主由的士車頭右至左橫過馬路，詎料被的士撞倒。所見事後馬路遺下一頂帽和一隻錶，警方在場度尺。

經初步調查，肇事的士沿文東路往迎東邨方向行駛，駛至映灣園及藍天海岸交界處的行人過路處時，撞到死者，其頭部重創。該名65歲姓池的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，並已通過酒精呼氣測試。案件列作「交通意外（致命）」處理，由新界南總區交通部特別調查隊第1隊跟進。