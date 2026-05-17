機場以北海面船隻翻沉 多人疑墮海 消防趕住救援
更新時間：23:56 2026-05-17 HKT
發佈時間：23:56 2026-05-17 HKT
發佈時間：23:56 2026-05-17 HKT
機場對開海面周日（17日）晚上發生懷疑船隻翻沉事故。晚上約10時半，警方接報指位於機場以北、沙洲以南一帶海面有船隻懷疑翻覆，並有人墮海。消防及海事處接報後，隨即派出多艘救援船趕赴現場搜救。消息指，附近有船隻得悉事故後，亦即時前往協助，將部分墮海人士救起。
現時仍未清楚涉事船隻類型及墮海人數，搜救行動仍在進行中。
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