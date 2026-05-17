珍惜生命｜紅磡停車場男子企跳尋短 雙腳離地「半天吊」獲救

今日（17日）晚上7時許，警方接獲報案，指一名男子於紅磡寶來街50號仁孚停車場大廈危站欄杆旁邊，狀甚危險。救援人員接報到場，將他救回安全位置，再由救護車送往伊利沙伯醫院檢查。

根據網上片段所見，事主一度跨過欄杆在大廈外牆「半天吊」，雙腳離地，非常驚險，幸有消防員將他捉緊。

男子一度跨過欄杆在大廈外牆「半天吊」。網上片段截圖

消防接報到場。網上圖片

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「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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