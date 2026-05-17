油麻地玉石舖關公像被毀 老闆與疑犯理論遭推出馬路險捱撞 惡男4公里外落網
更新時間：19:58 2026-05-17 HKT
發佈時間：19:58 2026-05-17 HKT
發佈時間：19:58 2026-05-17 HKT
今日（17日）傍晚6時許，警方接獲報案，指一名男子於油麻地彌敦道430號彌敦商務大廈對開，被一名30多歲男子襲擊，其間更被搶走手提電話。雙方一度發生推撞，其間事主被對方推出馬路，之後險被駛至的私家車撞到。警方接報到場，發現事主仍然清醒，僅右手手肘受傷，隨即安排他到伊利沙伯醫院治理，而施襲者則逃去無蹤。大約半小時後，警員於4公里外的西九龍總區警察總部對開發現涉案男子，於是將他拘捕，正調查事件。
消息指，遇襲的男子為上址一間玉石舖老闆，年約60歲。據玉石舖的女職員表示，今早有一名男子闖入玉石舖，之後一言不發將店內一個約值2萬元的關公像取走，並丟落垃圾桶刑毀。老闆其後就事件報警，至傍晚時分，老闆發現店外有一名男子徘徊，外貌及衣著與搶關公像的人相似，於是上前理論及拿出手機拍攝。男子不滿被拍攝，於是搶走手機電話，混亂間更將老闆推落地，險被駛經的車輛撞及。
根據網上片段所見，雙方在玉石舖外拉扯，引來多人圍觀，其間玉石舖老闆雖一度被灰衫男推落地，但亦不甘示弱出手還擊。灰衫男企圖逃離現場，惟玉石舖老闆一直尾隨，片段就此結束。
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