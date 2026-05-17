大埔鐵騎撞塌樹亡｜天雨曾擬開私家車 一念之差成永訣 女友悲痛籲警惕

大埔完善路周六（16日）深夜發生塌樹奪命車禍，一名38歲電單車司機撞樹送院不治。死者女友今日強忍哀痛受訪，透露男友生前有近20年駕駛經驗、態度良好，出門前曾因落雨猶豫改開私家車，豈料一念之差竟成永訣，呼籲公眾警惕：「最主要費事有下一個（受害者）。」

據悉，死者歐先生與女朋友同居於大埔汀角路一帶。死者女友今日（5月17日）強忍悲痛受訪，透露歐先生電單車駕駛經驗近20年，態度一向良好，過往從未發生過嚴重交通意外。她指出，歐先生亦擁有私家車，昨日出門前曾因落雨，有打算過駕駛私家車，但不知何故最終仍以電單車出入，懷疑是目的地難找泊車位置，豈料這一決定最終釀成無法挽回悲劇。

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死者女友本身亦經常駕駛電單車出行，透露雖然事發現場夜晚較為昏暗，但去年颱風來襲後當局也鋸走一批危險樹木，對昨日仍有塌樹感到意外。女友提到，他們並無子女，現時家庭經濟暫無問題，不過反而希望如有人途經事發路段目擊經過，可以提供車Cam片段，協助還原事實真相，並呼籲其他司機要小心：「最主要費事有下一個（受害者），我哋就係『下一個』……」

警方表示，周六晚上10時32分接報，指一名38歲男子駕駛一輛電單車沿完善路往沙田方向行駛，當駛至近吐露港公路時，懷疑收掣不及撞向路邊一棵塌樹。該名男子頭部受傷，昏迷被送往大埔那打素醫院搶救，惜於昨晚11時29分被證實死亡。新界北總區交通部特別調查隊第二隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3860與調查人員聯絡。

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