東涌浴佛典禮吸引逾200居民參與 學生升旗玩遊戲體會文化安全自信

香港佛教聯合會今日（17日）主辦「東涌浴佛典禮」，現場加入國家安全元素，包括升旗禮及派發全民國家安全教育日周邊產品，有佛教辦學團體校長期望透過不同文化傳播活動為幼童及學生建立守法正向價值觀，與教育局國民教育達致相輔相成作用。

由香港佛教聯合會主辦的「東涌浴佛典禮」，今日於東涌社區會堂舉行，現場除了設有公眾浴佛的傳統儀式外，還設有不同活動包括學生及民間團體文藝表演，佛教猜謎展覽、遊戲攤位、學生畫作分享及中醫義診等，現場大約有200人參與，包括學生、家長及佛教信眾等不同人士，亦有少數族裔居民加入其中，主動合十跪拜，虔誠為佛像沐浴及敲鐘祈福，展現香港社會多元社群和諧共處的一面。

活動中展現國家安全元素，例如由佛教真如李琴芝紀念幼稚園擲圈攤位遊戲，加入「守法」字眼的宣傳，在典禮舉行期間由佛教葉紀南紀念中學生進行升旗儀式，而義工在攤位遊戲向參與者給予獎品外，亦同時派發「全民國家安全教育日」資料夾，以此宣揚總體國家安全觀。

佛教真如李琴芝紀念幼稚園校長何高冉紋表示，每年佛誕浴佛儀式活動不單讓學生體會佛教文化，上了一堂生動的文化安全教育課堂外，更希望引導幼兒從小懂得珍惜保護及傳承屬於國家文化的產物，逐步提升對國民身份的認同感及歸屬感，培養具備優良品格的社會公民。

就讀佛教葉紀南紀念中學的中三學生詠嵐，首次在活動中擔任遊戲義工，她透過卡牌遊戲與幼童及長者互動，坦言平日較少與長者接觸，透過今次活動學懂敬老尊賢的人生價值觀，是平日在課堂上難以體會。