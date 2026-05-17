有片｜七旬婦誤闖葵涌道車流中穿梭 捱私家車撞拋飛墮地 司機涉危駕被捕

葵涌發生交通意外。今日（17日）下午3時許，警方接獲報案，指一名老婦在葵涌道往荃灣方向近荔景邨的高速公路遊蕩，懷疑「行錯路」，其間被一輛私家車撞飛墮地。救援人員接報到場，發現該名73歲姓莊老婦手、腳及臂部傷，仍然清醒，隨即由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕28歲姓吳私家車司機，正調查事件經過及原因。

事後網上流傳兩段車cam影片，片中見到事發前老婦在葵涌道出現，當時她在左三及左四線之間逆線遊蕩，並舉起左手向駛經的車輛示意，不少車輛見狀扭軚閃避，惟一輛藍色私家車疑收制不及，左邊車頭將老婦撞倒。老婦被撞至凌空拋起，之後跌在路中心。