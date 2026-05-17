尖沙咀七旬婦過馬路捱的士撞 兒子撐傘為母擋雨高呼：撞到個人呀！

尖沙咀發生交通意外。今日 （17日）下午2時許，一名74歲姓林老婦於金馬倫道57號對開橫過馬路，其間被一輛駛至的的士撞倒，倒卧地上。救援人員接報到場，林婦仍然清醒，她報稱耳及腰痛，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，65歲姓吳的士司機事後協助警方進行調查。

根據網上片段所見，時發時正下毛毛細雨，林婦捱撞後倒卧地上，其兒子一邊舉傘為母親擋雨，一邊慌張打電話：「而家我睇X住我阿媽，可唔可以嚟咗先問呀，撞到個人呀」。

有途人上前慰問情況。網上片段截圖

林婦被的士撞倒。網上片段截圖

林婦的兒子一邊舉傘一邊報警。網上片段截圖