禁毒宣傳掀熱潮創意作品多 保安局宣布「一齊企硬唔take嘢」大賽開始

保安局為了宣傳毒品害人，今年以全新口號：「聽我講，一齊企硬唔take嘢！」展開年度宣傳計劃。今日（17日），局方在社交平台發文，表示留意到線上線下有很多很有創意、有心思的作品，一起參與今年「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」的熱潮，形容禁毒精神無孔不入。

有見及此，保安局宣布第一屆《聽我講：一齊企硬 唔 take 嘢!》大賽正式開始，並會在線上線下的選手中，選出心水作品。留言區更有獎座圖片曝光，局方詢問網民覺得最吸引的元素是什麼，分別是非常有氣勢的動作、堅定企硬的態度，以及今年最潮的手勢；還是三者都同樣喜愛？歡迎網民留言討論。