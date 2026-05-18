好市民獎｜上班族憑靈敏觸覺助警擒超市竊匪 手機拍下過程獲表揚

警務處早前舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，嘉許了80名協助撲滅罪行、拯救生命的好巿民。去年5月，市民張潤添外出期間途經一個單車停泊處時，警覺發現一名男子行跡可疑，立刻用手機拍下過程及通報警方。警員接報後迅速馳至，不僅成功截獲該名男子，更當場證實他在附近超市干犯盜竊案。張先生因其靈敏觸覺，協助警方拘捕罪犯，獲頒「好市民獎」，充分體現了警民合作是撲滅罪行的重要性。

事發當日張潤添正準備騎單車上班，取車時留意到一名陌生男子在一個單車停泊處外徘徊，眼神閃爍、鬼鬼祟祟。他覺得事有蹊蹺，於是留在原地暗中觀察，「我見佢當時周圍張望，對停泊的單車逐一觸摸，又擺弄車輪，覺得佢十分可疑。」張先生隨即意識到對方懷有不軌企圖，他當機立斷用電話拍下對方的外貌特徵和可疑行為。



其後，該名可疑男子突然轉身離開，張先生考慮到自身安全，當刻未有打草驚蛇，選擇暗中通報警方。為免疑犯逃去，他一邊報警求助，一邊尾隨對方，直至目睹可疑人走入屋邨內的一間超級市場。



負責此案的新界南總區衝鋒隊警員廖渝鋒憶述，接報趕到現場後，人員分別在附近進行掃蕩，並向張先生了解情況，透過其提供的手機錄影片段，迅速掌握到該名可疑人的特徵和衣著，隨後成功在附近超市外截獲該名特徵完全吻合的中年男子。



處理案件的另一位警員王暉續指，當時該男子手持一盒麥皮及一支豉油準備離開超市，見狀立即截停對方並進行搜身，豈料竟於其褲袋內搜出兩把包裝完好的鉸剪。雖然男子辯稱鉸剪是在超市內購買，但他所出示的單據卻未有顯示相關款項，懷疑是偷竊得來，警方隨即翻查超市閉路電視並向店員核實，證實該男子並無就兩把鉸剪付款，警方隨即拘捕該名男子。

「能夠迅速找到該名可疑男子並偵破罪案，全靠警民聯手合作。」另一位參與案件的新界南總區衝鋒隊警長吳浩彥，對張生先的挺身而出讚不絕口，他稱張先生具備高度警覺性，察覺到一般人容易忽略的可疑行為，並及時報警求助，而且在後續溝通時能準確提供疑犯的特徵，更給予關鍵的錄影片段，因為當日正值假日，屋邨內人來人往，單憑口頭簡述的特徵，尋人有一定難度，而張先生提供的關鍵錄像，讓前線人員有明確概念，進而大大加快了搜索進度。



榮獲「好市民獎」的張潤添感言，自己首次遇上懷疑罪案，能夠盡公民責任協助警方拘捕罪犯，感覺「相當好」，更彰顯了警民合作的力量，同時亦能為女兒作個好榜樣。警長吳浩彥認為，今次案件有賴熱心市民提供關鍵資料，加上前線警員的盡心盡力，成功守護了社區安全，希望藉此例子鼓勵更多市民「見疑即報」，在社區中發揮警民合作精神，共同撲滅罪行。



據悉，警方在五個陸上總區均有部署衝鋒隊，其主要職責是對緊急情況，包括999電話召喚作出迅速回應，並且迅速增派軍裝警務人員到場撲滅罪行，負責處理如械劫、打鬥、家庭暴力及兇暴性案件等，同時執行機動性反罪惡巡邏、支援前線軍裝人員，以及處理突發的重大事故。

警方不時會進行各類突發事故演練和反恐演習，以提升人員處理突發事故時的溝通、協調及應變能力，旨在確保人員在面對各類緊急案件時，能發揮最高效的專業救援與執法能力。

警方於5月15日聯同各政府部門、中華電力有限公司、香港危難應變醫學會及香港演藝學院於沙田進行跨部門重大事故演習，以加強政府相關部門及各持份者在處理突發事故時的溝通、協調及應變能力。

是次演習模擬一座過渡性房屋因為電線短路引致火警。新界南總區衝鋒隊聯同各部門人員，與相關社區持份者共同協作，進行疏散、緊急救援、事故處理和善後工作。同時，人員運用內部軟件「iCasualty」以加強跨部門資訊流通，更快識別傷者身份及最新去向，提升調查工作及處理家屬查詢的效率。警方表示會繼續與各界持份者保持緊密聯繫，提高社區人士的安全意識，並會定期檢視相關的應變計劃，確保公共安全。

記者 麥鍵瀧