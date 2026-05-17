海關與律政司人馬球場較勁 雨下切磋交流
更新時間：14:32 2026-05-17 HKT
發佈時間：14:32 2026-05-17 HKT
發佈時間：14:32 2026-05-17 HKT
除了在執法及檢控工作上各司其職、合作無間，香港海關與律政司在球場上同樣是好拍檔、好「波友」。
趁著週末 (16日)，雙方同事齊聚銅鑼灣紀律部隊人員體育及康樂會，放鬆心情，盡情享受足球與運動帶來的樂趣。
今次友誼賽精英雲集，海關關長陳子達親臨球場為球員打氣，副關長胡偉軍更親自落場，與律政司足球隊切磋交流。雖然比賽在雨中進行，但無損雙方對足球的熱誠。
場內鬥志昂揚，場外情誼更進一步。透過不同形式的交流，兩部門不僅加深了友誼，亦將繼續在各自崗位上默默耕耘，保持緊密合作，攜手服務社會。
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