屯門青山公路兩車相撞釀3傷 女司機及乘客一度被困

屯門發生交通意外。今日（17日）中午約12時30分，兩輛私家車沿青山公路青山灣段往屯門三聖方向行駛，當駛至青山灣段116號對開時相撞，其中一輛私家車繼而更撼向路旁鐵欄。

救援人員到場，一名私家車男司機感頭暈不適，另一私家車則有人被困，女司機和乘客兩人分別腳部及胸口受傷，須由救護車送院治理。警方正調查意外原因。

私家車車頭嚴重損毀。fb：香港公共交通智庫

私家車車頭嚴重損毀。fb：香港公共交通智庫

fb屯門公路塞車關注組圖片

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