西半山私家車逆線上橋 與小巴迎頭相撞 3人傷

今日（17日）早上9時51分，一輛專線小巴沿港島西區般咸道往中環方向行駛，當駛至近薄扶林道般咸道天橋時，一輛逆線私家車駛至，閃避不及迎頭相撞。救援人員接報指有人被困車上，惟趕到現場時發現無人被困，私家車司機及小巴上一對男女乘客受傷，由救護車送院治理。

現場所見，兩車迎頭對撼，車頭損毀，大批消防到場救援。