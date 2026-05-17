99年深水埗女報販謀殺案 54歲男深圳落網移交港警 涉聘刀手行兇

1999年深水埗發生女報販被殺案，人稱「霞姐」的女報販何慧霞被兇徒用牛肉刀斬死。事隔27年，警方再拘捕一名54歲男子，並控以一項「謀殺」罪，案件將於明天（18日）在九龍城裁判法院提堂。

警方西九龍總區刑事部警司賈錦琳今早（17日）在記者會交代案件，指警方在廣東省公安廳和深圳市公安局的協助下，於昨日（16日）早上在深圳灣口岸接收一名54歲男子，他涉嫌與一宗發生於1999年9月22日深水埗大埔道的謀殺案有關。

該名54歲男子姓連，過往有刑事紀錄案底，警方相信他在大埔道謀殺案中的角色，是負責招聘3名刀手，並安排車輛接載3名刀手到現場犯案。消息稱，疑犯犯案後潛逃內地，在這20多年間他另外涉及內地案件，一直在囚服刑，直至服刑完畢從未返港。內地公安接獲港警情報後展開拘捕，至周五（15日）連男在深圳落網，並於昨早移交予香港警方。

賈錦琳又稱，目前該宗謀殺案仍有一名男子在逃，該名男子涉嫌安排武器，警方會繼續追緝。他感謝廣東省公安廳、深圳市公安局刑偵支隊、屏山分局及情報指揮中心等單位的協作，並指香港警方與內地執法機關一直有雙互通報機制，今次案件彰顯兩地執法機關對於打擊嚴重罪行的決心。疑犯正被扣留調查，將被控以一項謀殺罪名，並於明天早上在九龍城裁判法院提堂。

案發於1999年9月22日清晨約5時15分，現場是深水埗大埔道168號外一報攤，40歲的女報販「霞姐」何慧霞當時在報攤工作，突然有3名持刀男子向她施襲，兇徒得手後隨即登上私家車逃去。事件疑因生意糾紛引起，「霞姐」身中多刀，最後大量失血致死。案件由警方西九龍總區重案組接手調查，多年來探員一直追查，其間在2005年至2010年拘捕6名男子並作出檢控。經高等法院審訊後，當中5名男子被判謀殺罪成，判處終身監禁，另一名男子亦誤殺罪成，被判囚12年。

何慧霞於1999年9月22日遇襲後，救援人員到場搶救。資料圖片

其中一名被控謀殺男子，在2005年10月被解往九龍城裁判法院提堂。資料圖片