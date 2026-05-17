99年深水埗女報販被殺案 警再拘一男涉謀殺

1999年深水埗發生女報販被殺案，人稱「霞姐」的女報販何慧霞被兇徒用牛肉刀斬死。事隔27年，警方以涉嫌「謀殺」罪，再拘捕一名男子，並將於今日（17日）早上10時40分，在西九龍總區警察總部舉行記者會交代案件。

事發於1999年9月22日深夜，40歲的何慧霞疑因生意糾紛，在深水埗大埔道被兇徒用牛肉刀狂斬，失血致死。案發後刀手3人與發行商2人先後被判終身監禁，另一名誤殺罪成的被告則判囚12年。

何慧霞於1999年9月22日遇襲後，救援人員到場搶救。資料圖片

涉案男子被控謀殺，在2005年10月被解往九龍城裁判法院提堂。資料圖片