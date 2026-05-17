珍惜生命｜竹園北邨八旬翁墮樓 倒臥平台當場氣絕

今日（17日）凌晨4時01分，黃大仙竹園北邨桃源樓的保安員巡邏時，發現一名男子昏迷倒臥在商場平台上，懷疑他由高處墮下，遂報警求助。

救援人員接報趕至，經檢驗後發現事主已當場死亡，無需送院。消防隨後協助將遺體由平台運回地面。警員在場展開調查，證實死者為88歲姓陳男住戶，並知悉他身體患病，相信他由寓所墮樓，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service