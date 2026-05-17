荃灣城門道山坡男子自縊 叔父發現報警送院不治
更新時間：07:37 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:37 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:37 2026-05-17 HKT
荃灣發生自縊事件。周六（16日）晚上8時許，一名男子報案，指其30歲鄭姓姪兒在城門道一處山坡懷疑自殺。
警方接報趕赴現場，於山坡一棵樹上發現事主以布帶上吊，隨即將他解下。事主當時已陷入昏迷，由救護車緊急送往仁濟醫院搶救，惜最終證實不治。
警員在現場進行初步調查，未有檢獲遺書。據悉，事主受生活問題困擾，近期情緒出現異常，其死因有待驗屍後進一步確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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