珍惜生命｜屯門大興邨商場女子高處墮下 清醒送院

屯門發生墮樓意外。今日（17日）清晨接近6時，警方接獲市民報案，指在大興邨商場對開發現一名女子倒臥地上，懷疑從高處墮下。

救援人員接報趕至現場，發現事主為一名年約40歲的女性。據悉，事主被發現時仍然清醒，救護員隨即為其進行初步治理，並由救護車送往醫院接受進一步救治。警方目前已封鎖現場，正就事主的身份及其墮樓原因展開調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service