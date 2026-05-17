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珍惜生命｜屯門大興商場內地女墮地受傷 身有酒氣曾與男友爭執

突發
更新時間：07:31 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:31 2026-05-17 HKT

屯門有人墮樓。今日（17日）清晨接近6時，警方接獲市民報案，指在大興邨商場對開發現一名女子倒臥在地上，懷疑她從高處墮下。

救援人員接報趕至現場，發現涉事的37歲姓林內地女子仍然清醒，遂由救護車將她送往屯門醫院治理。據了解，女事主持雙程證，身上有酒氣，事發前曾男朋友爭執。警員調查後相信她由商場平台墮下。

 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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