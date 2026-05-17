商用車隧道費今起減半 司機稱有助彌補油價上升 惟望政策延長伴度難關

政府為減輕商用車輛營運成本及支援業界，由今日（17日）凌晨零時起，推行為期兩個月的商用車輛隧道費減半措施，小巴、巴士、貨車及的士等商用車輛，駛經政府收費隧道及青沙管制區時適用。《星島頭條》記者凌晨後採訪司機意見，受訪司機普遍對政策表示歡迎，認為能微調開支壓力，但期望當局能考慮延長政策，以發揮更大支援效用。

隧道費劃一減半 的士過海僅12.5元

根據運輸署公布，由周日凌晨開始，商用車輛駛經香港仔隧道、城門隧道、獅子山隧道、沙田嶺隧道、尖山隧道及大圍隧道，隧道費均減半至4元。至於三條過海隧道，的士隧道費則由25元大幅降至12.5元。

運輸署早前在社交平台表示，是次措施旨在直接減輕營運者的負擔。值得注意的是，措施僅針對司機或營運商，乘客仍須按原價繳付全額隧道費。

的士司機黃先生表示，政府減費對營運有好處，可幫補近期油價上升的壓力，但他認為兩個月的期限較短，他希望政府能延長。蔡楚輝攝

的士司機王先生稱，雖然自己並非經常過海，但政策對每日需多次往返隧道的司機而言，確能減少「入氣」的財政壓力。蔡楚輝攝

被問到若政策延長會否幫助更明顯，貨車司機黃先生稱：「睇政府喇！」

《星島頭條》記者在政策實施後走訪街頭，了解前線司機的看法。正在土瓜灣等客的的士司機黃先生表示，政府減費對營運有好處，可幫補近期油價上升的壓力，但他認為兩個月的期限較短，他希望政府能延長，盡量紓緩業界的成本上升壓力。

的士司機王先生亦持相似意見，形容有優惠政策當然是好事，雖然自己並非經常過海，但政策對每日需多次往返隧道的司機而言，確能減少「入氣」的財政壓力。他指，若政策能長期維持，對業界的支援會更為明顯。

另一位同樣姓黃的貨車司機，午夜受訪時正在油麻地果欄搬運貨物，他直言隧道費減半對營運「好啲啲喇」（有少許幫助）。被問到若政策延長會否幫助更明顯，他稱：「睇政府喇！」

乘客仍付全額 的士置標語免誤會

由於乘客仍須繳付全額隧道費，為免產生不必要糾紛，運輸署已安排的士車廂內放置醒目標語牌提醒乘客。此外，各大的士車隊和電召平台App的版面亦會同步顯示相關資訊。

有受訪的士司機表示，會配合政府指引，透過車廂標語及平台訊息向乘客說明，相信乘客會理解政府旨在支援業界營運者的初衷。不少業界代表期望，政府在兩個月試驗期後能檢視成效，考慮將政策制度化，以應對持續上升的經營成本。